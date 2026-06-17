Taller Fuentes Méndez reafirma el legado de la hojalatería artesanal en Nandasmo

En el municipio de Nandasmo, departamento de Masaya, el artesano Armando José Fuentes Galán mantiene vigente la tradición de la hojalatería a través de su emprendimiento familiar «Taller Fuentes Méndez», donde acumula más de 46 años de experiencia transformando este oficio en un legado de calidad y creatividad.

Armando José Fuentes Galán

El taller se destaca en la fabricación de soluciones para el sector construcción y en la elaboración de piezas artesanales utilitarias y decorativas, tales como embudos, moldes para pasteles y candelabros.

Con el acompañamiento del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, el artesano ha logrado proyectar su talento en ferias y espacios comerciales de alcance nacional.

Actualmente, el Taller Fuentes Méndez continúa ofreciendo sus servicios personalizados a familias y empresas locales, contribuyendo a la identidad cultural y productiva del país.

Para consultas, pedidos o contrataciones, las autoridades ponen a disposición el número telefónico 8260-3655.