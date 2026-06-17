Mercados capitalinos ofertan mudada completa para festejar a Papá

En los ocho mercados capitalinos, los comerciantes ofertan de todo para que le obsequies a papá, a celebrarse el próximo martes 23 de junio, y desde ya, ofertas y variedad en ropa, zapatos y otros accesorios.

Patricia López, comerciante del Israel Lewites, dijo que ofertan pantalones y camisas para todas las edades de los papas, el más robusto y entrado en año, pantalones formales y jean, desde los 350 hasta los 850 córdobas.

Las camisas estilo polo, y mangas largas, con precios que oscilan de los 350 a los 550 córdobas. mientras que las botas a mil 200, las zapatillas en 800 y los deportivos en 700 córdobas.

Los perfumes se ofrecen para esta temporada de papá, desde 250 hasta los 600 córdobas, que ese papá responsable y protector huela sabroso, en su día.