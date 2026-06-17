Walmart Centroamérica lanzó en Nicaragua su campaña mundialista, una propuesta pensada para que las familias vivan la emoción del fútbol con productos para celebrar en casa, precios bajos, financiamiento y activaciones especiales en tiendas.

Walmart prepara experiencia futbolera para familias nicaragüenses

La campaña acompaña la temporada de la Copa Mundial de Fútbol con ofertas en categorías clave como perecederos, abarrotes, productos de consumo, ropa y artículos deportivos.

La propuesta incluye opciones para preparar parrilladas, almuerzos, cenas, snacks, bebidas, camisetas, guantes y balones, todo enfocado en quienes ya están armando su propio ambiente futbolero.

El futbolista costarricense Keylor Navas es la figura principal de la campaña, reforzando un mensaje de disciplina, esfuerzo y orgullo, valores que Walmart vincula con su presencia en Centroamérica.

Keylor Navas protagoniza campaña de Walmart

Ignacio Baladrón, líder Comercial de Walmart Centroamérica, afirmó que la campaña busca hacer partícipes a las familias centroamericanas para que disfruten el Mundial mientras ahorran dinero y viven mejor.

La compañía también posiciona sus diferentes formatos como aliados del presupuesto familiar, con el mensaje de precios bajos todos los días.

La iniciativa Mundial del Ahorro se refuerza con los “Precios Bajos” vigentes en tiendas Palí y Maxi Palí del país.

Los clientes podrán encontrar precios competitivos en pantallas, celulares, ropa mundialista, abarrotes, productos de consumo y perecederos.

Los descuentos van desde un 20% en abarrotes y un 15% en perecederos, mercancías generales y textil.

Walmart lanza campaña mundialista en Nicaragua

Durante esta temporada también habrá financiamiento de hasta 24 meses sin intereses al comprar tecnología, línea blanca, cómputo, muebles, electrodomésticos y otros productos con la tarjeta de crédito Walmart.

La empresa indicó que también estarán disponibles alternativas con otras tarjetas de crédito, con plazos de 12, 15 y hasta 18 meses sin intereses.

La campaña mundialista estará disponible tanto en tiendas físicas como en línea hasta el 21 de julio.

Como parte de las activaciones, Walmart desarrollará la experiencia Fútbol Fest, una iniciativa en puntos de venta que busca llevar la emoción del fútbol a los clientes y premiar su preferencia.

Los consumidores podrán participar al presentar la factura de compra con al menos tres productos de marcas participantes.

La dinámica incluirá juegos interactivos, trivias, actividades inmersivas, fan zones y stands de canje para entregar premios instantáneos, según el formato de cada tienda.

Walmart señaló que estas activaciones buscan fortalecer la conexión con las familias durante uno de los momentos deportivos más esperados del año.

La compañía mantendrá sus propuestas mundialistas en Nicaragua durante la temporada, combinando ahorro, entretenimiento y productos para que los fanáticos disfruten cada partido con familiares y amigos.