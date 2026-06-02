El Gallo más Gallo lanza Gallo Mundialista 2026 para llevar la emoción del fútbol a los hogares

El Gallo más Gallo presentó en Managua la campaña Gallo Mundialista 2026, una promoción que premiará a 14 familias nicaragüenses con espacios completamente equipados para disfrutar los partidos de fútbol como si estuvieran en un estadio, pero desde la comodidad de sus hogares.

El Gallo más Gallo lanza 14 Estadios en Casa

La iniciativa se desarrolla bajo el concepto “14 Estadios en Casa” y busca transformar la forma en que las familias vivirán la temporada futbolera, reuniendo tecnología, entretenimiento y comodidad en una sola experiencia.

Cada ganador recibirá un paquete que incluye un televisor UHD 4K RCA ROKU de 58 pulgadas, un soporte para televisor, un enfriador de aire TELSTAR, un juego de sala y un parlante.

La campaña cuenta con el respaldo de RCA y TELSTAR como patrocinadores oficiales, marcas que se suman para llevar imagen, sonido y confort a los hogares ganadores.

Para participar, los clientes deberán realizar compras mayores a C$10,000, al crédito o al contado, desde el 2 de junio hasta el 16 de julio, en cualquiera de los canales de venta de El Gallo más Gallo o en sus 63 sucursales en todo el país.

Con esa compra, automáticamente estarán participando en la rifa de uno de los 14 Estadios en Casa.

La promoción también tendrá presencia en redes sociales, donde la comunidad podrá integrarse a dinámicas interactivas semanales como “100 Futboleros Dijeron” y “Adiviná la Celebración del Gallito”.

En radio, la campaña se moverá bajo el concepto “La Jugada del Día”, con mensajes inspirados en la emoción del fútbol, conectando promociones, productos y dinámicas digitales.

Los puntos de venta también se convertirán en espacios mundialistas con activaciones BTL, retos de rebotes, narración de goles en tienda y otras experiencias presenciales junto a marcas patrocinadoras como RCA, TELSTAR y LG.

Con Gallo Mundialista 2026, El Gallo más Gallo refuerza su apuesta por campañas cercanas, entretenidas y conectadas con la pasión de los nicaragüenses por el fútbol.

La campaña continuará activa hasta el 16 de julio, mientras los clientes aprovechan sus compras para participar por uno de los estadios en casa y vivir el Mundial a otro nivel.