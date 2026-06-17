Exportaciones nicaragüenses alcanzan los 4 mil 316 millones de dólares

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), informa que se consolida el récord histórico del sector exportador nacional, al logra en el mes de mayo del presente año, los 4 mil 316 millones de dólares, un incremento de 750 millones de dólares respecto al mismo período de 2024.

Cristopher Gutiérrez, director de Fomento y Promoción de Exportaciones del MIFIC, aseguró que este resultado es por las políticas de fomento, diversificación de mercados y agregación de valor impulsadas por el Gobierno Sandinista.

En 2025, Nicaragua cerró el año con 8 mil 722 millones de dólares en exportaciones, un 16% más que los 7 mil 521 millones de dólares alcanzados en 2024, es decir, más de 1.200 millones de dólares adicionales en un solo año.

Los rubros que más han aportado al récord exportador son: el oro con más de mil 300 millones de dólares, el café con 565 millones de dólares, con un crecimiento del 18%, respecto a mayo de 2024.

La carne bovina con aproximadamente 450 millones de dólares, con un fuerte incremento del 33%. Se suman los arneses automotrices, puros y prendas de vestir, con más de 200 millones de dólares combinados, y los productos lácteos y despojos de carne bovina.

