Proyectan sembrar 30,700 manzanas de arroz en ciclo 2026/2027

El arroz en Nicaragua es uno de los granos básicos de mayor consumo en la dieta de las familias, consolidándose como un rubro estratégico para la seguridad alimentaria.

La incorporación de nuevas técnicas de siembra, la mecanización agrícola y el uso de semillas certificadas han permitido mejorar la calidad del grano y reducir pérdidas en campo, fortaleciendo de esta forma la capacidad de pequeños y medianos productores, quienes dinamizan la economía local mediante la generación de ingresos y empleos.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG) informa una intención de siembra de arroz de secano de 30 mil 700 manzanas para esta época de primera del ciclo productivo 2026/2027.

Al mes de mayo 2026, se registra un 48% de avance en las áreas preparadas.