BAC premia a Asados Doña Tania como Pyme Positiva

BAC Nicaragua reconoció a Asados Doña Tania como Pyme Positiva 2026, destacando su trayectoria empresarial, su aporte al desarrollo económico local y su compromiso con colaboradores, clientes y comunidad.

BAC Nicaragua premia a Asados Doña Tania

El reconocimiento fue entregado a Tania Meza Rojas, fundadora y propietaria del negocio, durante una nueva edición de esta iniciativa que BAC impulsa desde 2022 para premiar a pequeñas y medianas empresas con prácticas responsables y sostenibles.

Fundada en 1997, Asados Doña Tania se consolidó como uno de los restaurantes más reconocidos de Managua, con una propuesta basada en la comida típica nicaragüense, especialmente la tradicional fritanga.

Su historia representa un ejemplo de perseverancia, visión empresarial y crecimiento sostenido para otros emprendedores del país.

BAC destacó que este reconocimiento forma parte de su modelo de triple valor, enfocado en generar impacto económico, social y ambiental.

A través de Pyme Positiva, la entidad busca visibilizar historias empresariales que inspiran, fortalecen comunidades y abren nuevas oportunidades de negocio.

Alba Aguirre, subgerente de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua, expresó que las pymes son una fuerza clave para el desarrollo económico del país.

La ejecutiva señaló que BAC cree en el potencial de estas empresas para transformar positivamente sus comunidades y trabaja para ser un aliado estratégico en su evolución.

Como parte de la jornada, los asistentes participaron en la conferencia “Gestionar para crecer: Claves para fortalecer y escalar una empresa turística en Nicaragua”.

La charla fue impartida por la especialista en Marketing, Gestión y Planificación Turística, M.A. Gilda Alvarado Reyes, quien compartió herramientas para fortalecer la gestión empresarial, mejorar la competitividad y promover el crecimiento sostenible de las pymes.

Con este reconocimiento, BAC Nicaragua reafirma su apoyo al emprendimiento nacional y al desarrollo de negocios que generan empleo, identidad gastronómica y valor para sus comunidades.