Reportan producción de 5.8 millones de quintales de arroz en granza en primeros cinco meses del años

Este martes, el Ministerio Agropecuario (MAG) informó que, entre enero y mayo del 2026 se registró una producción de 5.8 millones de quintales de arroz en granza.

La cosecha corresponde exclusivamente al sistema de riego, que se concentra en los departamentos de Granada, Matagalpa, Managua, León, Boaco, Chontales y Río San Juan.

El arroz en Nicaragua se produce bajo dos modalidades: de secano durante el período de invierno, a mano de pequeños y medianos productores, y de riego.

Esta última, al ser más tecnificada y contar con una mayor superficie sembrada, aporta alrededor del 90% de la producción nacional, logrando rendimientos superiores gracias al control hídrico y a un manejo agronómico eficiente.