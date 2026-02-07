Tu Nueva Radio YA y Omayra Salón consentirán a seis novias de «Ya Tu Boda» con cambios de look

El amor, la belleza y la ilusión se unen este 14 de febrero gracias a Tu Nueva Radio Ya, que sigue sumando emociones inolvidables para las parejas inscritas en “Ya Tu Boda 2026”, en su edición número 23.

Como antesala al magno evento, se realizará el sorteo de seis cambios de look para igual número de novias, un regalo especial que por segundo año consecutivo brinda Omayra Salón, reafirmando su compromiso con las historias de amor que nacen al calor de esta tradicional celebración de la radio del pueblo.

Las seis novias ganadoras vivirán una experiencia única de belleza, siendo consentidas por un equipo de expertos que las dejará radiantes con manicure, pedicure, cambio de color, corte, tratamiento capilar y planchado, en un paquete valorado en siete mil córdobas cada uno.

La estilista y propietaria Omayra Centeno expresó su agradecimiento a Tu Nueva Radio Ya por abrirles nuevamente las puertas para ser parte de este momento tan especial.

Destacó además el esfuerzo y dedicación de su equipo de trabajo, integrado por sus hijos Nicole y Juan, y su sobrina Gabriela Centeno, quienes con amor y profesionalismo embellecerán a las futuras esposas en uno de los días más importantes de sus vidas.

Centeno también aprovechó para celebrar que Omayra Salón cumple 9 años de atender al público, anunciando promociones especiales durante febrero en manicure, pedicure y tratamientos capilares.

Omayra Salón está ubicado del Súper Exprés del Salinas, media cuadra abajo. Para citas y consultas, pueden comunicarse al 7707-6626.

Una vez más, Tu Nueva Radio Ya demuestra que “Ya Tu Boda” no solo une parejas, sino que regala sueños, sonrisas y momentos que quedan para siempre.