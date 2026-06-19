Reportan cosecha de más de 80 mil quintales de tabaco en rama

Entre enero y abril de 2026, Nicaragua registró una avance en la cosecha de 80 mil quintales de tabaco en rama, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG).

Esta importante cantidad producida fue reportada por familias agricultoras de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Rivas y Madriz.

Esas zonas de Nicaragua son donde se concentra esta actividad económica que dinamiza y genera fuentes de empleo tanto en las labores de campo como en las fases de procesamiento industrial.

La producción de tabaco en Nicaragua se ha consolidado como uno de los principales rubros de agroexportación del sector agrícola nacional, impulsando significativamente la economía rural y posicionando los puros nicaragüenses con calidad internacional en los mercados globales.