Hero, gigante mundial de motos, inaugura tienda en Managua

HERO MOTOS inauguró su nueva tienda HERO-MABEN 7 Sur en el kilómetro 6.5 de la Carretera Sur, frente a Maxi Palí Belmonte, consolidando su expansión en el mercado nicaragüense de motocicletas.

HERO abre nueva tienda de motos en Carretera Sur

El nuevo establecimiento operado por MABEN ofrece sala de ventas, taller especializado y repuestos originales, convirtiéndose en el primer distribuidor exclusivo de la marca india en Nicaragua.

HERO tiene presencia en más de 50 países y celebra más de 125 millones de motocicletas vendidas a nivel internacional, según informaron a La Nueva Radio YA.

Nueva sucursal HERO-MABEN llega al kilómetro 6.5

Isaac Castro, representante de marca de HERO Motos en Nicaragua, explicó la estrategia de expansión. «Queremos que más personas en Nicaragua tengan acceso a una motocicleta confiable, eficiente, respaldada por un servicio integral», declaró el ejecutivo.

MABEN apuesta por crecimiento empresarial

Marvin Acuña, propietario de MABEN, destacó el significado de esta alianza comercial. «Es un orgullo consolidarnos como el primer distribuidor exclusivo de Hero en Nicaragua», expresó el empresario.

La nueva sucursal responde a la creciente demanda del mercado por alternativas de movilidad accesibles y económicas, tanto para uso personal como laboral.

Servicio integral en un solo lugar

El establecimiento ofrece el catálogo completo de motocicletas HERO, servicio técnico especializado y disponibilidad inmediata de repuestos originales.

La apertura se realizó este 23 de abril en un evento con medios de comunicación y clientes. «Con la apertura de HERO MABEN 7 Sur, damos un paso importante en nuestro compromiso de ofrecer no solo motocicletas, sino una experiencia completa para el cliente», agregó Acuña sobre la visión de expandir la cobertura a más zonas del país.