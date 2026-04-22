Arriban 15 buques internacionales y miles de turistas a Nicaragua

Durante la semana del 13 al 19 de abril de 2026, la Empresa Portuaria Nacional (EPN) garantizó la atención de 15 buques internacionales en los principales puertos del país, lo que permitió la movilización de un total de 115 mil 133 toneladas métricas de carga, fortaleciendo el abastecimiento y las exportaciones nacionales.

Informe semanal de EPN Nicaragua.

El Puerto Corinto, en Chinandega, se consolidó nuevamente como el principal pulmón comercial del país al concentrar la mayor parte del movimiento, con 107,708 toneladas métricas.

Por su parte, en Puerto Sandino se destacó la llegada de un buque procedente de la República Popular China, el cual importó materiales estratégicos como bobinas de acero y equipos industriales, sumando una movilización total de 6,925 toneladas en esa terminal.

En el Caribe nicaragüense, el dinamismo continuó en el Puerto Arlen Siu, donde se exportaron productos clave como carne de res, semilla de jícaro y cuero para muebles.

Asimismo, en los puertos de El Bluff y Puerto Cabezas se brindó atención a más de 100 embarcaciones nacionales, entre barcos pesqueros y de cabotaje, asegurando el flujo de mercancías generales y mariscos para el consumo y comercio local.

Finalmente, los puertos turísticos registraron una masiva afluencia con un total de 62,088 visitantes.

El Puerto Salvador Allende, en Managua, se mantuvo como el destino favorito de las familias con más de 33 mil visitas.

Otros puntos de gran movimiento fueron San Jorge, con el traslado de pasajeros hacia la Isla de Ometepe, y los puertos de Granada y San Carlos, reafirmando el papel de las terminales portuarias como centros de recreación y desarrollo económico.



