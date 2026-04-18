¡Lluvia de premios para Mamá! Tu Nueva Radio YA y Comercial Filadelfia se lucirán en original evento «La Madre Panza 2026»

Una verdadera lluvia de premios llegará este 30 de mayo con la esperada celebración de “La Madre Panza 2026”, organizada por Tu Nueva Radio Ya, en honor a las madres nicaragüenses.

Durante este original y alegre evento, las embarazadas que tengan la pancita más grande tendrán la oportunidad de ganar atractivos y útiles artículos para el hogar, entre ellos una hermosa refrigeradora de 12 pies, lavadoras, planchas, microondas y muchos otros premios patrocinados por Comercial Filadelfia.

“Es un honor para Comercial Filadelfia unirse a Tu Nueva un año más y poder consentir a la reina de nuestros hogares, a nuestras madres, ellas que todo lo merecen”, expresó Augusto López, representante de Comercial Filadelfia.

La reconocida tienda, ubicada de donde fue La Caimán tres cuadras al lago, en el mercado Oriental, ofrece una amplia variedad de productos que van desde abanicos y aires acondicionados, hasta planchas, hornos y microondas. Además, ya se preparan con descuentos y promociones especiales para celebrar a las madrecitas.

“Es momento de aprovechar, tenemos descuentos en toda nuestra línea de lavadoras; los clientes pueden venir a nuestra sucursal o escribirnos directamente al WhatsApp 8969-4724”, agregó López.

Otra sorpresa, es que los clientes pueden pasar por Comercial Filadelfia retirando sus Tarjetas de Socios con la que obtendrán Mega-Descuentos, en sus compras.

“La Madre Panza 2026” se celebrará el próximo 30 de mayo en la Academia Nicaragüense de la Danza, a partir de las 8 de la mañana. Todas las embarazadas que deseen ganar premios pueden inscribirse desde ya, en los estudios de Tu Nueva Radio Ya, en este concurso que premiará a la futura mamá con la pancita más grande.