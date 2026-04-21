Café de especialidad nicaragüense destaca en sesión de Cata Internacional en Vietnam

La calidad, el aroma y la riqueza sensorial del café nicaragüense fueron los protagonistas este domingo 19 de abril en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

Café nica deslumbra en Vietnam y abre puertas en Asia

La Embajada de Nicaragua, en coordinación con la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (CONATRADEC), llevó a cabo una sesión de cata de café de especialidad, consolidando el prestigio del grano nacional en el mercado asiático.

La jornada fue dirigida por los expertos Gonzalo Castillo y Wilbert Cano, quienes guiaron a un panel de 22 catadores internacionales originarios de Vietnam, Australia y China.

Durante la actividad, los especialistas exploraron los atributos distintivos del café arábico nicaragüense, logrando impresionar a tostadores y comercializadores interesados en la oferta exportable de nuestro país.

El evento contó con el acompañamiento de la compañera Lwanda Palacios, Ministra Consejera de la Embajada de Nicaragua, y la compañera Vương Yến, intérprete de la misión diplomática.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para posicionar el café como un producto de alta calidad y competitividad en el Sudeste Asiático.

Con esta cata de especialidad, Nicaragua refuerza sus lazos comerciales con Vietnam y abre nuevas oportunidades para que el café nicaragüense sea reconocido por su excelencia en mercados de alto valor, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo el desarrollo de la caficultura nacional a nivel global.

