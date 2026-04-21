Café de especialidad nicaragüense destaca en sesión de Cata Internacional en Vietnam
La calidad, el aroma y la riqueza sensorial del café nicaragüense fueron los protagonistas este domingo 19 de abril en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.
La Embajada de Nicaragua, en coordinación con la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (CONATRADEC), llevó a cabo una sesión de cata de café de especialidad, consolidando el prestigio del grano nacional en el mercado asiático.
La jornada fue dirigida por los expertos Gonzalo Castillo y Wilbert Cano, quienes guiaron a un panel de 22 catadores internacionales originarios de Vietnam, Australia y China.
Durante la actividad, los especialistas exploraron los atributos distintivos del café arábico nicaragüense, logrando impresionar a tostadores y comercializadores interesados en la oferta exportable de nuestro país.
El evento contó con el acompañamiento de la compañera Lwanda Palacios, Ministra Consejera de la Embajada de Nicaragua, y la compañera Vương Yến, intérprete de la misión diplomática.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para posicionar el café como un producto de alta calidad y competitividad en el Sudeste Asiático.
Con esta cata de especialidad, Nicaragua refuerza sus lazos comerciales con Vietnam y abre nuevas oportunidades para que el café nicaragüense sea reconocido por su excelencia en mercados de alto valor, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo el desarrollo de la caficultura nacional a nivel global.