Ahorrar e invertir toda la vida
Al programa Contacto 600 compareció el amigo Alonso Luna Doña, docente, comunicador y asiduo radio escucha de tu Nueva Radio Ya, quien nos habló del tema “Ahorrar e invertir, toda la vida”.
Inició explicando que hay principios que son transversales para todos los seres humanos, entre ellos:Estudiar, Trabajar, Ahorrar, Cuidar la salud, Ser felices y hacer felices, Amar a Dios y al prójimo…todo eso ES PARA TODA LA VIDA, es decir para todas las etapas del desarrollo humano (infancia, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad).
Así mismo, compartió con los radioescuchas, siete pasos básicos de cultura financiera para romper con el mito de que los nicaragüenses no ahorramos ni nos preparamos para invertir.
- CREAR Y SEGUIR UN PRESUPUESTO: Registrar ingresos y gastos para controlar a dónde va el dinero. Una regla útil es la 50/30 /20: 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro o al estilo oriental, 45% ahorro y el resto para necesidades y deseos.
- AHORRO CONSTANTE: Tratar el ahorro como un gasto obligatorio. Ahorrar una parte de cualquier ingreso (mesada o sueldo) antes de gastar en otra cosa. Se puede empezar con el ahorro desde la niñez, ahorrando en un chanchito, hasta llegar a una cuenta de ahorro en bancos.
- DIFERENCIAR NECESIDADES VS. DESEOS: Antes de comprar, cuestionarse si es algo indispensable (necesidad) o un gusto pasajero (deseo), priorizando las compras por necesidad y postergando los deseos temporales.
- CREAR UN FONDO DE EMERGENCIA: Este es adicional al ahorro obligatorio y es para enfrentar los gastos por imprevistos y para evitar endeudarse. Se clasifican como imprevistos: atenciones médicas de emergencias, reparaciones en casa, chequeo mecánico, etc.
- EVITAR DEUDAS DE CONSUMO: Evitar el uso irresponsable de tarjetas de crédito. Si las usas, pagar el total de lo gastado cada mes para no generar intereses. Analizar si la compra se puede hacer recogiendo el dinero mes a mes para no caer en la trampa del uso de la tarjeta y por ende la generación de intereses.
- INVERTIR A TEMPRANA EDAD: Aprender a invertir para que tu dinero crezca por encima de la inflación. De repente se puede invertir en un emprendimiento con manualidades que se pueden vender en los colegios o vecindarios, haciendo uso efectivo de las redes sociales.
- TENER UN SEGURO MEDICO O DE VIDA. Es importante estar asegurado en el INSS u obtener un seguro facultativo, que permita disponer de una inversión de futuro para cuando se tenga mayoría de edad. Además, el docente explicó que aparte de aspirar a obtener una pensión por jubilación, las personas que están en las edades arriba de los 60 años deben estar activas, productivas y no solo dedicadas a descansar o disfrutando de sus ahorros. Está comprobado que en todas las etapas de la vida, hay que tener propósito, metas, mantener mente, cuerpo y espíritu en actividad, de tal manera que no se atrofien los órganos y poder alargar los años de vida.