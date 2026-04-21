Al programa Contacto 600 compareció el amigo Alonso Luna Doña, docente, comunicador y asiduo radio escucha de tu Nueva Radio Ya, quien nos habló del tema “Ahorrar e invertir, toda la vida”.

Contacto 600: 6 claves para ahorrar e invertir en Nicaragua

Inició explicando que hay principios que son transversales para todos los seres humanos, entre ellos:Estudiar, Trabajar, Ahorrar, Cuidar la salud, Ser felices y hacer felices, Amar a Dios y al prójimo…todo eso ES PARA TODA LA VIDA, es decir para todas las etapas del desarrollo humano (infancia, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad).

Así mismo, compartió con los radioescuchas, siete pasos básicos de cultura financiera para romper con el mito de que los nicaragüenses no ahorramos ni nos preparamos para invertir.