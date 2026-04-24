Nicaragua reporta producción de 9.6 millones de cajillas de huevos al mes de marzo 2026

El Sector Avícola constituye un pilar fundamental para la Economía Nacional y la Seguridad Alimentaria del territorio nacional. Su dinamismo impulsa la generación de empleo tanto en la producción primaria como en la industria alimentaria, gracias a la alta demanda interna de sus productos.

Desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio se promueven estrategias y programas orientados al fortalecimiento del sector, mediante la supervisión de los procesos productivos garantizando alimentos frescos, accesibles y de calidad en los diferentes mercados del país.

El monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG) reporta 9.6 millones de cajillas de huevo al mes de marzo 2026 producidas en granjas y finca a nivel nacional. Esta producción garantizó el abastecimiento de los mercados para el consumo de las familias.

