Emprendimiento «Chinantlán» dinamiza economía de vinos y productos frutales artesanales en Chinandega

En el corazón del departamento de Chinandega, el emprendimiento Chinantlán se consolida como un referente de transformación productiva y valor agregado.

Esta iniciativa destaca por la elaboración de vinos artesanales con identidad nicaragüense, utilizando materias primas locales como mango, coyolito y jamaica, productos que reflejan la creatividad y la riqueza agrícola de la zona del occidente del país.

Maribel Espinoza Moncada, representante de Chinantlán, señaló que el negocio ha logrado diversificar exitosamente su oferta.

Además de sus reconocidos vinos y sangrías, ahora incorporan al mercado concentrados de jamaica, néctares de frutas y vinagres de cocina.

Este crecimiento ha sido posible gracias al acompañamiento del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, que ha brindado asistencia técnica, capacitaciones y espacios en ferias nacionales para posicionar la marca.

El éxito de Chinantlán radica en su apuesta por la mejora continua y la innovación, integrando prácticas sostenibles que fortalecen la economía local.

El Gobierno de Nicaragua reafirma su respaldo a estos protagonistas que, desde sus territorios, impulsan la transformación de la producción primaria en productos elaborados con estándares de calidad y alto potencial de comercialización.

Para quienes deseen conocer y adquirir estos productos artesanales, Chinantlán se ubica en la ciudad de Chinandega, del costado sur de la Iglesia San Antonio, 80 varas abajo, o bien pueden realizar sus consultas directamente al número telefónico 8469-2896.