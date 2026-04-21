Cosecha de Apante genera 1 millón 400 mil quintales de frijol rojo

Nicaragua ha alcanzado una producción de 1.4 millones de quintales de frijol rojo durante el subciclo de Apante correspondiente al periodo 2025/2026.

Según el monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG), estos resultados aseguran el abastecimiento de los mercados locales y consolidan la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses con uno de los granos básicos más importantes de la dieta nacional.

Este importante volumen de producción es el resultado del esfuerzo de más de 72,700 familias productoras distribuidas en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Boaco, Chontales, Rivas, Río San Juan y las Regiones Autónomas del Caribe Norte (RACCN) y Sur (RACCS).

El éxito de esta cosecha reafirma la capacidad productiva del campo nicaragüense y la eficacia de las estrategias de acompañamiento técnico en las zonas rurales.

Más allá del consumo interno, el frijol se mantiene como un rubro estratégico para la economía del país, aportando divisas mediante la exportación y generando miles de empleos en sus fases de cultivo, cosecha y comercialización.

Con estas cifras, el sector agropecuario garantiza la estabilidad de precios y la disponibilidad permanente de este alimento esencial para el bienestar de la población.

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