Producción de carne bovina alcanza 110.7 millones de libras en marzo 2026

La producción de carne bovina continúa consolidándose como una actividad relevante para la economía nacional, su incidencia en la generación de puestos de trabajo, ingresos y captación de divisas lo posiciona como un rubro de alto impacto en el desarrollo del país.

Esta actividad pecuaria integra múltiples eslabones productivos y comerciales, permitiendo mantener la dinámica de oferta en el mercado nacional e internacional.

De acuerdo al monitoreo del Ministerio Agropecuario (MAG), reporta al mes de marzo 2026 una producción de 110.7 millones de libras de carne producida en mataderos industriales, rastros municipales y matarifes individuales a nivel nacional.

