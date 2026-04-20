Ferias de emprendedores produjeron 2 millones 700 mil córdobas en jornada Abril, Mes de la Paz

En el marco de la jornada “Abril, Mes de la Paz y la Unidad”, Nicaragua celebró un total de 116 ferias de emprendedores a nivel nacional entre el 13 y el 19 de abril.

Récord: 116 Ferias Emprendedoras Dinamizan Economía Nicaragua

Estos espacios se consolidaron como motores de la economía creativa, permitiendo a las familias protagonistas promover su talento y fortalecer el comercio local en un ambiente de estabilidad y paz.

La actividad económica fue significativa, contando con la participación de 1,090 protagonistas de diversos departamentos, quienes reportaron ingresos aproximados de 2 millones 700 mil córdobas.

Estas cifras reflejan el impacto positivo de las plataformas de comercialización masiva, las cuales facilitan el acceso a nuevos mercados bajo prácticas de comercio justo.

Los asistentes disfrutaron de una variada oferta que incluyó gastronomía tradicional, artesanías, textil, medicina natural y productos agropecuarios.

Además de la venta directa, las ferias fomentaron el encadenamiento productivo y el empoderamiento de mujeres y jóvenes, quienes lideran gran parte de estos emprendimientos que dinamizan la economía nacional.

A través de estas iniciativas, el Gobierno de Nicaragua reafirma su respaldo al modelo de economía social y solidaria.

Al promover estos espacios de intercambio, se continúa fortaleciendo la identidad cultural y la prosperidad de las familias nicaragüenses, impulsando un futuro de progreso inclusivo.

