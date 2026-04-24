LOTO celebra 15 años con voluntariado en León

La empresa de lotería electrónica LOTO realizó una jornada de voluntariado en León beneficiando a 80 niños del CDI Sutiava y 50 adultos mayores del Hogar San Vicente de Paul, en el marco de su 15 aniversario en Nicaragua.

80 niño del CDI Sutiava reciben a voluntarios LOTO

Los voluntarios desarrollaron actividades recreativas orientadas al trabajo en equipo y la integración con los cipotes del Centro de Desarrollo Infantil ubicado en la ciudad universitaria.

De forma simultánea, los ancianos del Hogar San Vicente de Paul participaron en dinámicas recreativas, destacando la tradicional «Chalupa Cambia Vidas» que promueve el intercambio intergeneracional, según informaron a La Nueva Radio YA.

Claudia Gutiérrez, directora de Servicios Corporativos de LOTO, destacó el impacto social de la empresa. «Fue una mañana marcada por la solidaridad, la cercanía y el intercambio», expresó la ejecutiva.

C$1,570 millones en programas sociales

LOTO opera en Nicaragua desde 2011 con una red de 1,800 agentes de venta en todo el territorio nacional. La empresa genera 110 empleos directos y más de 3,000 indirectos.

La lotería canadiense, propiedad de Canadian Bank Note (CBN), es la única lotería electrónica legal y autorizada en el país. Los fondos recaudados benefician programas del Ministerio de la Familia y las Alcaldías Municipales.

15 años cambiando vidas con alegría

Los CDI que reciben fondos de LOTO son administrados por personal del Ministerio de la Familia con vocación de servicio. La empresa mantiene su propósito de cambiar vidas a través de acciones cercanas y responsables.

«El impacto social se traduce en más de 1,570 millones de córdobas que se entregaron a los programas de Lotería Nacional que benefician a la niñez y a los adultos mayores de Nicaragua», agregó Gutiérrez sobre el aporte de la empresa al desarrollo social del país.