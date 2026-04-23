McDonald’s Nicaragua abrió su Certamen de Cuentos 2026 con el tema «Yo amo la naturaleza» para niños de 7 a 12 años, premiando a 8 ganadores con una fiesta de cumpleaños para 30 personas y 30 copias impresas de su cuento.

McDonald’s busca pequeños escritores hasta el 17 mayo

El concurso estará abierto desde este 23 de abril hasta el 17 de mayo. Los niños interesados pueden retirar la hoja de participación en cualquier restaurante McDonald’s o descargarla en certamen.mcdonalds.com.ni.

Cuentos se publican en libro especial

Los ocho cuentos ganadores serán publicados en un libro de edición especial que recopilará todas las historias premiadas.

Los participantes deben depositar sus cuentos originales en el «Buzón de autores» ubicado en cualquier restaurante McDonald’s del país antes del 17 de mayo.

Empresas apoyan creatividad infantil

Esta edición cuenta con el respaldo de ArtiSur, Hispamer, Ricitos de Oro, Trululu, Vitalit Kids, Raqueteo, BTL y Cinemas, empresas que aportan valor y experiencia a los ganadores y sus familias.

La premiación se realizará en junio de 2026 donde se reconocerá el talento de los pequeños escritores nicaragüenses.

Naturaleza como tema central

McDonald’s busca motivar a los niños a usar su imaginación y aprender sobre la importancia de cuidar el planeta a través de sus historias.

La iniciativa fue lanzada en el marco del Día del Libro para promover la lectura y escritura creativa entre los chavalos.

«La marca crea un espacio divertido y educativo para que las familias compartan tiempo de calidad juntas escribiendo sus propias historias», señalaron representantes de McDonald’s Nicaragua sobre el certamen que combina creatividad con conciencia ambiental.