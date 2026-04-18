LOTO Nicaragua 15 años sembrando bienestar

En conmemoración de sus 15 años de trayectoria, LOTO Nicaragua realizó la entrega de un significativo aporte económico a Lotería Nacional por un monto de C$10,870,736.70, correspondiente al mes de marzo, reafirmando su compromiso sostenido con el desarrollo social del país.

Este acto, llevado a cabo este miércoles 15 de abril en el set de sorteos, no solo marcó un aniversario importante para la marca, sino que también evocó una historia construida a lo largo del tiempo, la de un compromiso constante con las familias nicaragüenses.

Durante 15 años consecutivos, LOTO Nicaragua ha mantenido una labor solidaria ininterrumpida, formando parte de un modelo de aporte sostenido desde el año 2011, que respalda iniciativas como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), las Casas del Adulto Mayor y diversas ligas deportivas en todo el país.

Cada entrega ha sido más que una cifra,ha representado oportunidades, sonrisas y acompañamiento para quienes más lo necesitan. En esta ocasión, el monto entregado está inspirado en su 15 aniversario, simbolizando el camino recorrido, la confianza de sus jugadores y la visión de seguir generando impacto positivo en la sociedad.

Con este aporte, LOTO Nicaragua reafirma su propósito de continuar siendo un aliado estratégico en la promoción del bienestar social, celebrando sus logros con acciones que trascienden el juego y se convierten en esperanza para miles de nicaragüenses.