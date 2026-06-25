Muere la esposa del futbolista Héctor Bello en terremoto de Venezuela al salvar a su hija de 1 año

El fallecimiento de la mujer venezolana fue confirmado por el futbolista a través de redes sociales. Medios locales reportan que protegió con su cuerpo a su pequeña hija tras el colapso de una estructura.

El futbolista Héctor Bello atraviesa momentos complicados por la muerte de su esposa durante el terremoto de Venezuela registrado la tarde del 24 de junio.

El fallecimiento de Andrea fue confirmado por jugador del Marítimo de La Guaira (Segunda División) en sus redes sociales. De acuerdo con su testimonio, su esposa salvó la vida de su hija durante el siniestro.

“Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija”, escribió en sus historias de Instagram durante la madrugada del 25 de junio junto a varias fotografías de su esposa e hija.

“Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”, agregó.

Mientras que en una publicación más, Bello compartió fotografías de su esposa lamentando su muerte, así como algunos mensajes de amigos y seguidores enviándole condolencias.

“Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, dijo sin dar más detalles sobre el fallecimiento de su esposa.