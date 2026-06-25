¿Qué es un doblete sísmico como el que sacudió a Venezuela?

Dos potentes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia entre ellos, sacudieron Venezuela la tarde de este miércoles, en un episodio inusual para el país en las últimas décadas.

Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que golpearon el norte del país y se produjeron con en un intervalo de tan solo 39 segundos.

¿Qué es un doblete sísmico?

Esta cadencia de dos fuertes terremotos independientes en un corto intervalo de tiempo es lo que se conoce como doblete sísmico, diferente de la secuencia habitual que implica un terremoto seguido de réplicas menores.

Los dos temblores tuvieron a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yucaray, y a unos 300 kilómetros al oeste de la capital, Caracas, que también se vio afectada.

¿Por qué se produce?

Cuando dos segmentos de falla se presionan en una zona de transición, acumulan energía hasta que finalmente se produce una ruptura que la libera.

Esa energía se propaga en forma de ondas y en ocasiones lo puede hacer simultáneamente en distintas direcciones, por lo que se puede producir dos terremotos con epicentros a distinta profundidad. Por ello, es probable que los dos temblores producidos en Venezuela estén relacionados con el movimiento de la misma falla.

También puede suceder que cada temblor se haya producido en zonas diferentes de una misma falla tectónica, o en fallas diferentes, pero que de todas maneras estén relacionados. De manera que las ondas procedentes de la primera ruptura hayan ocasionado la segunda ruptura, que ya estaría al límite.

Venezuela, en el límite de dos placas tectónicas

Venezuela está situada en la zona de contacto de dos enormes placas tectónicas: la del Caribe y la Sudamericana, que mantienen una constante fricción, un contacto que se conoce como falla de desgarre.

El roce continuo entre las placas ocasiona fracturas en la corteza terrestre denominadas fallas geológicas. Un extenso corredor de estas fallas se extiende por el norte de este país caribeño, dando lugar a una zona de actividad sísmica.

Los epicentros del reciente doblete sísmico se localizaron en una zona especialmente sensible de ese corredor de fallas, el sector más septentrional de la falla de Boconó.

¿Son frecuentes los dobletes sísmicos?

Los dobletes sísmicos no son los terremotos más comunes, pero tampoco son una excepción. Así, hay documentados otros casos en las últimas décadas.

En 2023 tuvo lugar uno en la frontera entre Turquía y Siria con más de 50. 000 muertos, y con una magnitud de 7,8 y 7,5, separados por 11 horas; en 2007 se registró uno en la isla asiática de Sumatra con magnitudes de 6,3 y 6,4 en un intervalo de dos horas, fallecieron 68 personas y resultaron heridas 460; en 1997, en Pakistán, los dos temblores, con magnitudes de 7 y 6,8, fueron separados por tan solo 19 segundos, con más de 100 víctimas mortales; y en 1982 en Ometepec (México), el doblete se dio en un lapso de cinco horas.