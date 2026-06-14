Nicaragüense muere por accidente sufrido en Mayo, en Costa Rica

Un nicaragüense de apellido García, de 44 años, se rindió a la muerte en el hospital México, de Costa Rica, donde tenía más de un mes de estar ingresado.

Hospital México de Costa Rica

Según el reporte clínico, García resultó gravemente lesionado el pasado 10 de mayo, tras accidentarse en motocicleta, en la localidad de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial continúa con las investigaciones relacionadas con el accidente para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.