36 nicas son detenidos en operativo contra minería ilegal en Crucitas, Costa Rica

Un fuerte operativo en la zona fronteriza norte dejó como resultado la detención de 36 ciudadanos nicaragüenses por parte de las autoridades de Costa Rica, quienes intervinieron varias cuarterías clandestinas vinculadas a la práctica de la minería ilegal en la localidad de Crucitas.

Capturan en Crucitas Costa Rica a 36 nicas

Durante el despliegue, ejecutado de manera coordinada por la Fuerza Pública y la Policía de Migración, se logró el decomiso de una cantidad significativa de herramientas e insumos industriales que presuntamente eran utilizados para la extracción ilícita de oro.

Entre los equipos incautados se encuentran plantas eléctricas, sopladoras, mangueras, rotomartillos, malacates y alfombras diseñadas para el procesamiento del mineral.

De acuerdo con el informe de los cuerpos de seguridad costarricenses, estas acciones de control procuran la protección ambiental de la zona, y forman parte de una estrategia integral para detectar, prevenir y rescatar a posibles víctimas del delito de trata de personas en esta región fronteriza.

