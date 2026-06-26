Anuncian más de 77 mil actividades en conmemoración del Histórico Repliegue a Masaya

Con el firme rumbo hacia las celebraciones del 47/19, la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció que este fin de semana se desarrollarán 77,000 actividades en todo el país, destacando la conmemoración del Repliegue Táctico a Masaya como el evento central que movilizará a las familias nicaragüenses en celebración de las victorias de la Paz y el Bien.

Dentro de la amplia agenda cultural y recreativa, la Copresidenta detalló la realización de certámenes departamentales de «Reinas Nicaragua», así como elecciones y coronaciones tradicionales en municipios como La Paz, Carazo; Nandasmo, Nandaime, Diriá, Mozonte y Rivas.

Asimismo, se celebrarán concursos de danza, carnavales caribeños y conciertos especiales por el 18.º Aniversario del Puerto Salvador Allende en la Plaza de Colores de Managua.

La oferta artística de gala en el Teatro Nacional Rubén Darío incluirá la presentación de «El Lago de los Cisnes» a cargo de la Compañía Ballet de Nicaragua y la Orquesta Sinfónica Juvenil, con invitados internacionales.

Además, en el Salón de los Cristales se inaugurará una exposición fotográfica por los 250 años del Teatro Bolshói de Moscú y los 81 años de la primera gira del ballet ruso original en América Latina.

Finalmente, la compañera Rosario Murillo informó que las familias disfrutarán de obras de teatro a nivel nacional, pasarelas de moda en Belén y Altagracia, conciertos de jazz en la Casa de los Tres Mundos de Granada, noches de talento y galerías de arte al aire libre, complementado todo con una robusta cartelera de 35,000 actividades deportivas organizadas en comunidades y barrios de todo el país.