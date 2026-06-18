Matagalpino es asesinado durante asalto en Texas, Estados Unidos

El nicaragüense José Salgado Amador, de 28 años, perdió la vida trágicamente el pasado lunes tras recibir varios impactos de bala durante un asalto a mano armada en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos.

La víctima, quien laboraba como mecánico en dicha localidad, tenía cuatro años de haber migrado y deja a una niña en la orfandad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades policiales de Texas, el presunto autor del crimen es un joven de origen hispano, con una edad estimada a los 17 años.

El delincuente irrumpió en el centro de labores de Salgado Amador para cometer el robo y, posteriormente, le disparó antes de darse a la fuga.

Con el fin de identificar y capturar al responsable, la policía local ya ha difundido imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa al criminal huyendo de la escena.

José Salgado Amador era originario de la comunidad Pueblo Viejo —también conocida como Zanjón de los Chanchos—, en el municipio de Matagalpa.

Ante esta dolorosa pérdida, sus padres y su esposa se encuentran en búsqueda de recursos económicos para cubrir los costos de repatriación del cuerpo, los cuales ascienden a 13 mil dólares, con el fin de trasladarlo a su tierra natal y brindarle cristiana sepultura.

La familia ha apelado a la solidaridad ciudadana para recaudar los fondos necesarios bajo el lema “el mínimo apoyo cuenta”.

Para cualquier muestra de apoyo o contribución económica, han puesto a disposición de la población la línea telefónica 512-497-1489.

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