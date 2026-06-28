Jonathan Loásiga registra un episodio sin carreras ante Tampa Bays

El lanzador pinolero Jonathan Loáisiga registró un episodio sin permitir carreras, recetó un ponche y permitió un imparable, bajando su efectividad a 2.64 en la presente temporada del béisbol de Grandes Ligas.

Jonathan Loáisiga lanzó en blanco la séptima entrada en un partido ganado por Tampa 5-1 a los Diamondbacks

Jonathan, de los Diamondbacks de Arizona, entró al juego en el séptimo episodio con su equipo perdiendo 5-0, finalmente Tampa Bays se llevó la victoria 5-1 y fue el único relevo del nicaragüense el fin de semana.

En la temporada Jonathan Loàisiga registra 30.2 entradas, efectividad de 2.64, con 19 ponches, un juego salvado, dos victorias y dos derrotas jugando con Arizona.