Pomares: Brandon Leytón y Bismarck Ruiz son los peloteros de la semana

El infield de los Leones de León, Brandon Leytón, fue el bateador de la semana del Pomares.

Brandon Leyton, reconocido como Bateador de la Semana 16 del Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2026

En la serie ante Madriz bateó para .545, con 6 hits en 11 turnos, con 4 jonrones consecutivos, 4 carreras anotadas y 11 impulsadas.

En el torneo, el pelotero de León mantiene promedio de .316, con 43 hits, 11 dobles, 2 triples y 7 cuadrangulares, además de 43 carreras impulsadas.

Por su parte el lanzador de la semana fue Bismarck Ruiz, de los Cafeteros de Carazo al silenciar al Frente Sur Rivas con blanqueada de 7 innings en el triunfo de su equipo 1-0. En su labor permitió solo 2 hits, ponchó a 2 y otorgó 2 bases por bolas.

Brandon Leyton, reconocido como Bateador de la Semana 16 del Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2026

En el campeonato Bismarck Ruiz acumula balance de 6-7, con efectividad de 2.94, dos blanqueadas, 83.1 innings lanzados y 28 ponches.