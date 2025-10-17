Cheslor encabeza selección nacional para los jegos CA en Guatemala

La federación nicaragüense de béisbol, FENIBA, dio a conocer la lista de 24 peloteros que nos estarán representando en el béisbol de los Juegos Centroamericanos que se realizarán en Guatemala.

La lista la encabeza el ex grandes ligas Cheslor Cuthbert, también peloteros con amplia experiencia en selecciones nacionales como; Dilmer Mejía, Leonardo Crawford y otros con experiencia en el béisbol organizado.

El manager del equipo pinoleros es Sandor Guido, quien está obligado a ganar la medalla de oro (no va Panamá). Nicaragua debuta ante Honduras el próximo 24 de octubre, descansa el 25 y el 26 jugamos ante El Salvador, para el 27 el rival es Costa Rica y cerramos el 28 ante Guatemala. Este es un torneo todos contra todos y el que gane más partidos será el campeón (no hay semifinal ni final).

Aquí les dejo el roster del conjunto nicaragüense para el torneo: