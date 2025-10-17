Cheslor encabeza selección nacional para los jegos CA en Guatemala

Por Miguelito Espinoza
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La federación nicaragüense de béisbol, FENIBA, dio a conocer la lista de 24 peloteros que nos estarán representando en el béisbol de los Juegos Centroamericanos que se realizarán en Guatemala.

La lista la encabeza el ex grandes ligas Cheslor Cuthbert, también peloteros con amplia experiencia en selecciones nacionales como; Dilmer Mejía, Leonardo Crawford y otros con experiencia en el béisbol organizado.

El manager del equipo pinoleros es Sandor Guido, quien está obligado a ganar la medalla de oro (no va Panamá). Nicaragua debuta ante Honduras el próximo 24 de octubre, descansa el 25 y el 26 jugamos ante El Salvador, para el 27 el rival es Costa Rica y cerramos el 28 ante Guatemala. Este es un torneo todos contra todos y el que gane más partidos será el campeón (no hay semifinal ni final).

Aquí les dejo el roster del conjunto nicaragüense para el torneo:

  1. Ángel Obando
  2. Benjamín Alegría
  3. Bismarck Rivera
  4. Bryan Torres
  5. Cheslor Cuthbert
  6. Cristhian Sandoval
  7. Danilo Bermúdez
  8. Dilmer Mejía
  9. Elián Rayo
  10. Elián Miranda
  11. Elías Gutiérrez
  12. Emanuel Trujillo
  13. José Saúl Orozco
  14. Juan D. Montes
  15. Kenword Burton
  16. Leonardo Crawford
  17. Melvin Novoa
  18. Milkar Pérez
  19. Omar Mendoza
  20. Osman Gutiérrez
  21. Pedro Torres
  22. Rodney Theophile
  23. Ronald Rivera
  24. Stanling Orozco
#Cheslor Cuthberth