Matagalpino Stanling Orozco sigue como líder de victorias y ponches

El matagalpino Stanling Orozco sigue brillando como el mejor lanzador del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez 2026

Stanling Orozco de Matagalpa

El pítcher de Matagalpa lidera la efectividad del torneo con 1.27 en 71.2 entradas trabajadas, consolidándose como una de las grandes figuras de la temporada.

Además de encabezar la efectividad, Orozco también es el líder en victorias con 11 triunfos.

En el departamento de ponches comparte el primer lugar con Elías Gutiérrez, de Jinotega, ambos con 73 abanicados, demostrando su dominio sobre los bateadores rivales.