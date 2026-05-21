Ángel Obando firmó con Toronto

El lanzador nicaragüense Ángel Obando, firmo con la organización de los Azulejos de Toronto y este viernes se estará uniendo a su nueva organización.

Obando esta temporada con los dantos, presenta balance de 2-2 en ganados y perdidos y efectividad de 3.30, durante 29.2 entradas le anotan 14 carreras limpias, regala 11 bases por bolas y poncha a 45.

Ángel de 27 años será ubicado en la categoría AA de los Azulejos. Hay que recordar que esta será la segunda oportunidad del nicaragüense en ligas menores, ya que en el 2018 fue firmado por los Yankees de Nueva York y se mantuvo solamente dos años (2018-2019) en República Dominicana. En ese país tuvo balance de 2-4 en ganados y perdidos y efectividad de 4.25 en 48.2 entradas de labor, posteriormente fue dado de baja.

El pinolero ha sido fundamental en el staff de lanzadores de los Dantos, donde ha sido campeón en par de ocasiones, además fue parte de la selección nacional que estuvo en el preclásico y clásico mundial de béisbol (2026).

En la liga profesional nicaragüense milita con el equipo de los Gigantes de Rivas.