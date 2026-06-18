Avanza 90% construcción del nuevo estadio de fútbol en Catarina

Las obras de construcción del nuevo Estadio de Fútbol de Catarina, en el departamento de Masaya, registran un importante progreso en sus diferentes componentes, perfilándose como uno de los complejos deportivos más modernos de la zona.

Estadio de Catarina: 90% listo y ya instalan gradas

A la fecha, la estructura principal del edificio lleva un 90% de avance, el túnel pluvial un 85%, el campo de juego un 80% y las calles junto a los estacionamientos un 60%.

Actualmente, las cuadrillas de trabajo ya han iniciado la instalación de la estructura metálica y de las gradas prefabricadas.

Una vez concluida, la obra tendrá capacidad para albergar a 2 mil aficionados y cumplirá estrictamente con los estándares técnicos exigidos por la FIFA y la CONCACAF.

Este moderno complejo deportivo contará con un terreno de grama artificial, cancha multiuso, graderías, camerinos, servicios sanitarios, área de parqueo y cabinas de transmisión especialmente equipadas para los medios de comunicación.