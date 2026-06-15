Matagalpa sede del Festival de Trajes Originales de nuestro Folklore

La Ciudad Creativa de Matagalpa fue sede del Festival de Trajes Originales de Nuestro Folklore, un encuentro que reunió a delegaciones del departamento de Rivas para compartir expresiones artísticas, tradiciones, gastronomía y patrimonio de ambos territorios.

La jornada inició con un alegre desfile cultural desde el Parque Rubén Darío hasta la Plaza de los Indios Flecheros.

Durante el evento, se desarrolló una exposición de trajes folclóricos, una revista cultural de danza y una muestra de dibujo y pintura, con la participación de las Casas de Cultura y Creatividad de Rivas, Matagalpa y San Ramón.

Emprendedores rivenses dinamizaron la economía local ofertando artesanías en jícara y conchas de mar, vestuario tradicional, huipiles, rosquillas y gastronomía a base de mariscos.

Al finalizar, las autoridades matalgalpinas entregaron reconocimientos a las delegaciones de los diez municipios participantes.

La próxima edición de este festival nacional se realizará el 20 de junio en la Ciudad Creativa de León, con la visita del departamento de Estelí.