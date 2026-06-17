Familias del barrio William Díaz se suman a la Campaña «Jugá limpio, hace de tu barrio tu Cancha»

Varios pobladores con el entusiasmo de tener su barrio más limpio y verde, participaron éste miércoles de la Campaña Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha, con la limpieza y arborización junto a cuadrilla de la Alcaldía de Managua, en el barrio William Díaz.

Barrio William Díaz: Limpian y ganan álbumes

El compañero Walter López Navarro, planificador ambiental de la Alcaldía de Managua, expresó que esta iniciativa se realiza con la comunidad para garantizar barrios limpios y libres de botaderos de basura ilegal.

En esta oportunidad con la Campaña Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha, a través de las redes sociales de la municipalidad, la población organizada manda imágenes del lugar a limpiar y reforestar, y a lo inmediato, nos comunicamos, detalló la autoridad Walter López.

Después de los participantes se les premia con álbumes mundialistas y las figuras a rellenar. Súmate a esta iniciativa, ¡Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha!

