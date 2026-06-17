Familias del barrio William Díaz se suman a la Campaña «Jugá limpio, hace de tu barrio tu Cancha»
Varios pobladores con el entusiasmo de tener su barrio más limpio y verde, participaron éste miércoles de la Campaña Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha, con la limpieza y arborización junto a cuadrilla de la Alcaldía de Managua, en el barrio William Díaz.
El compañero Walter López Navarro, planificador ambiental de la Alcaldía de Managua, expresó que esta iniciativa se realiza con la comunidad para garantizar barrios limpios y libres de botaderos de basura ilegal.
En esta oportunidad con la Campaña Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha, a través de las redes sociales de la municipalidad, la población organizada manda imágenes del lugar a limpiar y reforestar, y a lo inmediato, nos comunicamos, detalló la autoridad Walter López.
Después de los participantes se les premia con álbumes mundialistas y las figuras a rellenar. Súmate a esta iniciativa, ¡Jugá Limpio, Hacé de Tu Barrio, Tu Cancha!