Rinden homenaje a la insigne maestra Lolita Soriano en el 104 aniversario de su natalicio

Los artistas, promotores culturales y protagonistas de estos tiempos de paz desde el arte, participaron del Recital de Poesía dedicado a Lolita Soriano, quien fue educadora y promotora de nuestra cultura que por eso es recordada como la “Madrina de los Artistas”.

Managua honra ya a Lolita Soriano con recital

Pedro Pablo Castillo, director de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, desde el museo que lleva el nombre de la destacada mujer nicaragüense, dijo que fue una visionaria, adelantada para su época, al reconocer que la cultura es el motor que mueve a nuestro pueblo.

“La Alcaldía de Managua, reconoce que Lolita, es pionera de la gestión cultural, la educación popular femenina y la preservación de la historia de Nicaragua”, afirmó Pedro Pablo Castillo.

Lolita Soriano, nació hace 104 años, un 18 de junio de 1922, en el barrio San Antonio de la ciudad capital, desde donde, dedicó su vida al fortalecimiento de la cultura nacional y a sentar las bases de la institucionalidad cultural en Nicaragua.