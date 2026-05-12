Encuentran restos de una persona en El Jícaro, Nueva Segovia

La osamenta de una persona de sexo e identidad desconocida fue encontrada la mañana de este martes en el sector de Susucayán, en el municipio El Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia.

Los restos humanos fueron descubiertos en una propiedad localizada del empalme a Quilalí cien metros hacia la comunidad El Coyote, en el barrio Heriberto Reyes.

Al sitio del hallazgo se trasladaron agentes de la Policía Nacional a realizar las investigaciones correspondientes para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Pobladores de la zona comentaron que desde el viernes sintieron un olor a quemado que salía del lugar donde hoy encontraron la osamenta.

También dijeron que perros y aves de rapiña estuvieron merodeando el predio horas antes del hallazgo.

De manera preliminar, se presume que la persona fallecida, pudo haber sido víctima de mano criminal. Sin embargo, serán las autoridades policiales junto a un forense quienes determinarán las causas de muerte.

