Arrestan a delincuente con más de 6 kilos de cocaína en barrio René Cisneros de Managua

En un nuevo golpe al narcotráfico y el crimen organizado, la Policía Nacional capturó al sujeto Elder Alexis Álvarez Trujillo, de 25 años, cuando trasladaba seis kilos con 170 gramos de cocaína en Managua.

Cocaína en Managua: Elder Álvarez trasladaba 6 kilos

Un informe detalló que, a la una con 20 minutos de la tarde de ayer lunes, en una calle del barrio René Cisneros, Distrito I de Managua, la Policía perfiló el automóvil placas M 436020, conducido por Elder Álvarez Trujillo.

En el registro al vehículo, en el piso del asiento delantero del pasajero, se encontraron 6 paquetes rectangulares, con sustancia color blanca, que en prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 6 kilos con 170 gramos.

El detenido y las evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

