Infarto acaba con la vida de hombre en Monseñor Lezcano

Un infarto cardiaco le quitó la vida al señor Bayardo Espinoza, la tarde de ayer lunes, de la estatua de Monseñor Lezcano media cuadra abajo en el Distrito II de Managua.

Cruz Blanca confirma deceso de hombre en Monseñor Lezcano

De acuerdo con testigos, el hombre caminaba por el sector cuando aparentemente comenzó a presentar malestares el pecho y minutos después, se desplomó sobre la acera.

El hecho provocó alarma entre comerciantes y pobladores, quienes intentaron auxiliarlo mientras solicitaban apoyo a los equipos de emergencia.

Poco después, una ambulancia de la Cruz Blanca llegó al lugar para brindarle atención prehospitalaria y realizar maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese al esfuerzo de los socorristas, el ciudadano ya no presentaba signos vitales.

Habitantes de la zona señalaron que las altas temperaturas registradas en Managua durante los últimos días, sumadas a posibles problemas de presión arterial, podrían haber influido en la muerte de Espinoza.

Por otro lado, el ciudadano Mario Noguera, mejor conocido como “Paipa de León”, fue fulminado por un infarto cardiaco que lo sorprendió a las cuatro de la madrugada de hoy martes en su casa situada en la ciudad de Rivas.

