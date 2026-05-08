Fallece «Payito» popular personaje por su forma de vestir en Jinotepe

En el Hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo, murió por fallas multiorgánicas el señor Germán Rafael Cruz Ruiz, de 54 años de edad, conocido cariñosamente como “Payito”.

Germán Rafael Cruz Ruiz

Don Germán Cruz, quien padecía de discapacidad mental, se caracterizaba por su peculiar forma de vestir de grandes botas, distintos tipos de sombreros, y un gran puro, además de ser muy servicial con los comerciantes del mercado municipal Jorge Matus Téllez, en Jinotepe, los que le apoyaban económicamente que él aportar a su familia quienes ahora lloran su partida.

Payito era habitante del barrio Cruz de Guadalupe, del mismo municipio de Jinotepe, donde su familia lo vela y hoy le darán cristiana sepultura en el cementerio municipal.

