Violento choque de motos deja dos heridos de gravedad en Chontales

Dos personas resultaron con lesiones de gravedad, al chocar de frente esta madrugada las motocicletas que ambos conducían cerca de Rancho Tico en el kilómetro 143 de la carretera que conecta Juigalpa con La Libertad, en el departamento de Chontales.

En el accidente ocurrido a la 1:30 de hoy domingo resulto con lesiones graves, Florencio José Salazar Hernández, quien viajaba como acompañante en la motocicleta Serpento Montañera, placa CT 42072; conducida por Enrique Díaz; quien resultó con golpes leves.

También sufrió graves lesiones, Cristóbal Masism, quien conducía la motocicleta Boxer, placa CT 40485.

Ambos lesionados de gravedad fueron atendidos por técnicos de emergencia medica de Cruz Blanca y trasladados al hospital comandante Camilo Ortega Saavedra de Juigalpa.

Las autoridades policiales realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades de las partes involucradas en el percance vial.