Jinotega: motorizado fallece tras violento impacto contra camión estacionado

De manera inmediata perdió la vida Alexi Antonio Arauz Pineda, de 54 años, al impactar la noche de ayer sábado la motocicleta que conducía, contra la parte trasera de un camión del bar La Tribu, 100 metros al sur, comarca el Aserrío, municipio de Pantasma, departamento de Jinotega.

Trágico choque en Pantasma: Motorizado muere al impactar camión

Cazadores de noticias informaron que Alexis Antonio, se desplazaba en dirección de sur a norte a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad en la motocicleta marca Génesis, color blanco con rojo, placa JI 44623.

Sin embargo al no guardar la distancia impactó la parte posterior del camión marca Freightliner, color azul, placa JI 17249, el cual se encontraba estacionado en la vía, conducido por Jackson José Jarquín, de 23 años.

Agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en el percance vial.