Tragedias en Pantasma: tres personas incluyendo un niño mueren en accidentes de tránsito

Un niño de apellidos Rivera Olivas, de 3 años, murió atropellado por una camioneta la tarde del sábado, en un caserío de la comarca Charcón número uno, en Santa María de Pantasma, Jinotega.

Cazadores de Noticias informaron que el pequeño intentó cruzar la vía sin la supervisión de un adulto y fue impactado mortalmente por una camioneta.

LICOR Y VELOCIDAD

Siempre en Santa María de Pantasma, a las 9:20 de la noche del sábado, el motociclista Enrique Rodríguez González, de 32 años, perdió la vida al estrellarse contra una valla metálica.

Según las investigaciones, el motorizado conducía ebrio y a exceso de velocidad cuando perdió el control e impactó contra el punto fijo.

MORTAL IMPACTO CONTRA CAMIÓN

Minutos más tarde, a las 9:30 de la noche, el señor Alexis Antonio Arauz Pineda, de 54 años, murió al chocar en motocicleta contra un camión, en la comarca El Aserrío, siempre en el municipio de Santa María de Pantasma.

Testigos dijeron que Arauz Pineda se desplazaba en estado de ebriedad, en una moto placa JI 44-623, y por no guardar la distancia, chocó contra un camión conducido por Jackson Jarquín, de 24.