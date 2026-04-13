Fallece rivense al estrellar camioneta contra árbol en carretera La Virgen – Peñas Blancas

En el hospital Gaspar García Laviana, en la ciudad de Rivas, murió la noche del domingo el señor Ruddy Armando Avellán Rodríguez, víctima de las lesiones que sufrió en accidente de tránsito ocurrido por la tarde en la carretera La Virgen-Peñas Blancas, en el departamento de Rivas.

Ruddy Armando Avellán Rodríguez

Don Ruddy Armando manejaba su camioneta marca Toyota placa RI 15-530, llevando de pasajeros a sus 2 hijos, cuando por causas desconocidas perdió el control y se estrelló violentamente contra un árbol al lado de la vía.

El hombre y sus 2 hijos, cuyos nombres se desconocen, fueron llevados al hospital rivense, pero debido a las graves lesiones, uno de los muchachos fue trasladado a un centro asistencial en Managua.

Muere conductor en Rivas tras choque; llevaba a sus 2 hijos

Ruddy Armando Avellán Rodríguez era oriundo del municipio de Potosí, en donde sus familiares y amistades están conmovidos por la tragedia.

