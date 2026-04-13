El Cúa, Jinotega: emprendedora fallece al caer del segundo piso de su vivienda

La emprendedora Aleyda Castillo Cano, de unos 42 años, murió debido a las graves lesiones que sufrió en un accidente casero la tarde de ayer domingo.

Aleyda Castillo

La desgracia sucedió cuando Aleyda perdió pie mientras bajaba las escaleras desde la segunda planta de su casa en el casco urbano de El Cuá, Jinotega.

Aleyda fue llevada de inmediato por allegados al Hospital Héroes y Mártires del Cuá, donde fue declarada sin vida a consecuencia de las lesiones.

La policía se presentó a realizar las investigaciones del caso, determinando que Aleyda Castillo murió de forma accidental y descartó mano criminal.