Jinotega: Accidente cerebro vascular causa muerte de transportista en acera de colegio

El señor Teódulo Torres Amador, de 74 años, fue sorprendido por la muerte la mañana de este miércoles cuando caminaba sobre la acera del Colegio Sagrado Corazón de Jesús o de Las Monjas, en la ciudad de Jinotega.

Teódulo Torres Amador, de 74 años

El cuerpo sin vida del señor Torres Amador fue encontrado por personas que circulaban por el sector quienes de inmediato informaron a las autoridades policiales para que acudieran al sitio del hallazgo.

Junto a un equipo de agentes policiales se presentaron expertos forenses quienes de forma preliminar indicaron que el infortunado falleció a causa de un accidente cerebro vascular, mejor conocido como derrame cerebral.

Don Teódulo Torres Amador era un reconocido transportista de Jinotega y al momento de su deceso se dirigía a entregar una suma de dinero tras haber salido de su casa ubicada donde fue la Miscelánea Hilda Gabriela.