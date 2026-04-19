Padre mata a 8 niños tras disputa doméstica en Estados Unidos

Un hombre armado mató a ocho niños, de entre uno y 14 años, en tres viviendas diferentes de Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, antes de morir abatido por la policía este domingo en horas de la madrugada.

Shreveport: Hombre mata a 8 niños en masacre familiar

El atacante disparó contra un total de 10 personas durante lo que las autoridades describieron como una disputa doméstica. Algunos de los menores asesinados eran descendientes del agresor, según informaron medios norteamericanos.

Persecución termina en tiroteo

Los hechos iniciaron cerca de las 6:00 a.m. de hoy cuando varios agentes acudieron a la cuadra 300 de West 79th Street por reportes de violencia doméstica. El sospechoso ya había abandonado la primera escena.

Chris Bordelon, portavoz de la policía de Shreveport, detalló la secuencia de eventos. «El individuo responsable perpetró un robo de vehículo en la esquina de West 79th y Lynnwood, dando inicio a una persecución», explicó el oficial.

Escena del crimen abarca tres ubicaciones

La persecución terminó en Bossier City donde los agentes dispararon contra el sospechoso, quien murió en el lugar. Ningún policía resultó herido en el enfrentamiento.

Las autoridades continúan recopilando detalles sobre la escena del crimen que se extendió por tres ubicaciones diferentes en Shreveport. La policía estatal de Louisiana tomó control de la investigación.

«Distinta a cualquier cosa que hayamos visto»

Bordelon describió la magnitud de la tragedia ante los medios locales. «Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto», declaró visiblemente afectado.

La policía no reveló la identidad del atacante ni detalles adicionales sobre las víctimas. «Creemos que el sospechoso es la única persona que efectuó disparos en estos lugares», confirmó Bordelon mientras la investigación sobre el tiroteo continúa en curso.