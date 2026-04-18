Muere junto a su hijastra tras invadir el carril en Ciudad Darío

Ismael de Jesús Mairena Mendoza, de 39 años, y su hijastra Estefany Fabiola Pichardo, de 17, murieron la tarde del sábado al chocar en motocicleta contra un camión.

Estefany Fabiola Pichardo

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 90 de la carretera Ciudad Darío – Sébaco, en el departamento de Matagalpa, cuando Ismael regresaba de traer del colegio a la joven Estefany, a bordo de una moto sin placa.

Ismael de Jesús Mairena Mendoza, de 39 años

Según versiones preliminares, el motorizado invadió el carril contrario, y en la acción, chocó de manera frontal contra un camión placa M 309-023, que conducía Eduardo Reyes García, de 34 años.