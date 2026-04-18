Muere junto a su hijastra tras invadir el carril en Ciudad Darío
Ismael de Jesús Mairena Mendoza, de 39 años, y su hijastra Estefany Fabiola Pichardo, de 17, murieron la tarde del sábado al chocar en motocicleta contra un camión.
La fatalidad ocurrió en el kilómetro 90 de la carretera Ciudad Darío – Sébaco, en el departamento de Matagalpa, cuando Ismael regresaba de traer del colegio a la joven Estefany, a bordo de una moto sin placa.
Según versiones preliminares, el motorizado invadió el carril contrario, y en la acción, chocó de manera frontal contra un camión placa M 309-023, que conducía Eduardo Reyes García, de 34 años.